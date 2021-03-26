Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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