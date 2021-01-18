Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti

18.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:00
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul etti.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden kabulde, düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin İdlib kentinde AFAD koordinasyonunda Türk sivil toplum kuruluşlarınca yapılan briket ev projesinin ele alındığı öğrenildi.

Kabulde, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 22:00:35. #1.14#
title