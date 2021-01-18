Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'u kabul etti

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul etti.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden kabulde, düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin İdlib kentinde AFAD koordinasyonunda Türk sivil toplum kuruluşlarınca yapılan briket ev projesinin ele alındığı öğrenildi.

Kabulde, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe