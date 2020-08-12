Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü

Son dakika gündem haberi: Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu 81 ilin valisiyle toplantı Video konferans yöntemi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıyı açması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin valisiyle toplantı yaptı.

12.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:26

Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu

81 ilin valisiyle toplantı

Video konferans yöntemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıyı açması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin valisiyle toplantı yaptı. Bakan Soylu'nun, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'ndan katıldığı video konferans toplantısında 81 ilin valisi yer aldı.

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü

Kaynak: AA

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