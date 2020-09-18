Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak.
18.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:06
İçişleri Bakanı Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak."
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Kaynak: AA