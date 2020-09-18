Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu:
18.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:06

İçişleri Bakanı Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Ferdi Türkten
Ferdi Türkten
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Alişan Seda Sayan Burak Özçivit Candaş Tolga Işık
Spor Babel Tisserand Sergen Yalçın Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kız Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:06:35. #1.15#
title