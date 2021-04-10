Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici