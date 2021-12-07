Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu 1,5 ton skunk ele geçiren güvenlik güçlerini kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçiren jandarma ve sahil güvenlik personelini tebrik etti.

Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Muğla Dalaman'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizin koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yurt dışından ülkemize getirilmeye çalışılan bir tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Dalaman'daki operasyonda Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin uyuşturucuyu sürat teknesiyle getirdiği, daha sonra karaya çıkartarak ormanlık alanda sakladıkları belirtilmişti.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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