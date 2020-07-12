Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Terör örgütlerinin devri kapandı"
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Terör örgütlerinin devri kapandı"

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "PKK, eskinin sol terör örgütleri, DHKP-C'ler, bunların hepsinin çok şükür devri kapandı.

12.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:41

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "PKK, eskinin sol terör örgütleri, DHKP-C'ler, bunların hepsinin çok şükür devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor." dedi.

Çataklı, Samandağ ve Arsuz ilçelerini deniz kıyısından bağlayan 26 kilometrelik yolun açılış töreninde, yolun tüm Hataylılara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kayınpederinin vefatı nedeniyle törene katılamadığını belirten Çataklı, Bakan Soylu'ya ve eşine başsağlığı dileklerini iletti.

Yolun, medeniyet olduğunu vurgulayan Çataklı, şöyle devam etti:

"Dünyada ve bölgemizde, bu asırda yaşadığımız sıkıntılı işlerin, terörün, göçün, fakirliğin önemli çarelerinden birisidir esasen yol. Tarihte eşkıyaların, günümüzde de terör örgütlerinin en önemli eylem alanlarından biridir yollar. Türkiye, 2002'den beri yol meselesinde kendini 4'e katlamıştır ve bunun genel ekonomiye, gelişmişliğe katkısından hepimiz istifade ettik. 2016'dan beri Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri terör örgütünün tasallutundan kurtardıktan sonra oralarda da büyük bir yol hamlesi başlattık. O belediyelerde, bugüne kadar tam 10 bin 134 kilometre asfalt, 20 bin 190 kilometre stabilize yol yaptık."

Hangi rakımda, hangi coğrafi koşulda olursa olsun, bu bölgelerdeki tüm yolları Avrupa ve modern dünyayla aynı standartlara ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Çataklı, bunu yaptıkça terörle mücadelede de ellerinin güçlendiğini anlattı.

Çataklı, tüm bunlara ön ayak olan, kendilerine destek ve güven verenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir meselesi var, insanımızın ferah içinde, mutlu, huzurlu Batı'daki ülkelerin vatandaşları nasıl yaşıyorsa öyle yaşaması bu... Güzellikten, doğadan yana şu güzel ülkemin, Avrupa ülkelerinden fazlası var, hepimiz biliyoruz ki eksiği yok. İşte bu yolun kenarındaki manzarayı görüyorsunuz, bunun için bizim artık terörle, kardeş kavgalarıyla vakit kaybedecek vaktimiz de yok, zaten istemiyoruz. Bu güzel ülkede hepimiz huzur ve refah içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

"Terör örgütlerinin devri kapandı"

Gençlere seslenen Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size güzel bir gelecek tarif etmeden, mutluluk ve huzur vadetmeyen hiçbir fikrin arkasında durmayın. Sadece kavga ve karanlık vadeden, 40 yıldır insanlara acı ve kederden başka hiçbir şey vermemiş olan, huzursuzluk, rahatsızlık ve ahlaksızlık vadeden insanlara sakın yüz vermeyin. Onların devri bitti. PKK, eskinin sol terör örgütleri, DHKP-C'ler, bunların hepsinin çok şükür devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor. Devlet bazen mesajını, yaptığı işlerle verir, yaptığı eserlerle verir. Bakın, bugün açılışını yaptığımız yolu görüyorsunuz, etrafında aynı zamanda bir bisiklet yolu var. Aslında bu güzel bir mesaj, biz artık insanlarımızın mutluluğuna, refahına odaklandık. Vatandaşına hizmetin en iyisini getirmeyi hedefleyen, hiçbir hizmeti lüks görmeyen bir devletimiz var. İşte biz bu anlayıştayken gençlerimizi de yanımızda görmek, onlardan güç almak istiyoruz. Bizim gençlerimiz Avrupa'ya gitmek için çabalamasın, Avrupalı gençler Türkiye'ye gelmeyi hayal etsin istiyoruz ve böyle güzel bir geleceğin ayak seslerini de hepimiz çok şükür net bir şekilde duyuyoruz."

"Turizm anlamında bir cennet"

Hatay Valisi Rahmi Doğan da açılışı yapılan yol sayesinde Çevlik ve Arsuz gibi iki turizm cennetini bir araya getirdiklerini belirterek, "Dünyanın en uzun sahillerinden bir tanesi olan Samandağ sahili, 15 kilometre uzunluğunda bir sahil. Burası gerçekten turizm anlamında bir cennet. Burası kapalı bir kutuydu, tek girişi ve tek çıkışı olan bir ilçeydi ancak bu yolla birlikte artık Arsuz'a, Antakya ile entegre olan, birleşen bir ilçe haline gelmiş oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde yolun açılış kurdelesi kesildi.

Çataklı ve beraberindekiler, açılışın ardından yolu inceleyerek bisiklet yolundan bisikletlileri uğurladı.

Açılışa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bazı milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Terör örgütlerinin devri kapandı'

Kaynak: AA

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