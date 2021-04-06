Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Mart ayında kırsal...

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Mart ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere 8 bin 410 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve...