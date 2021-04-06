Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Mart ayında kırsal...
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Mart ayında kırsal...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Mart ayında kırsal...

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Mart ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere 8 bin 410 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Mart ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere 8 bin 410 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 753 operasyon yapılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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