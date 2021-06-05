Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda; 23 bin 704 kişi...

Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda; 23 bin 704 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 310 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır".