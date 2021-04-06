Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan tarihlerinde 5 bin 224 kişi gözaltına alındı."
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan tarihlerinde 5 bin 224 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan tarihlerinde 5 bin 224 kişi gözaltına alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı