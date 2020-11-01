Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki depremin ardından havadan çekilen görüntüleri paylaştı
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki depremin ardından havadan çekilen görüntüleri paylaştı

01.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:00
Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki depremin ardından havadan çekilen görüntüleri paylaştı

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından havadan çekilen görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından havadan çekilen görüntüleri paylaştı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık ve Türk Silahlı Kuvvetleri, İzmir depremi arama-kurtarma çalışmalarına helikopter, İKU ve İHA ile kesintisiz destek veriyor. Son kişi çıkarılana kadar hepimiz enkaz altındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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