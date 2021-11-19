Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de yamaç paraşütü festivaline katıldı Açıklaması

MARDİN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tesis edilen huzurla hayata geçirilen etkinliklere ilişkin, "İstediğimiz, arzu ettiğimiz bu, huzur ve güven ortamı kalıcı olsun. Bölge insanımızın huzur içinde olduğunu, bu koşullardan duyduğu mutluluğu yerinde görmekten keyif alıyoruz." dedi.

Çeşitli temalarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Ersoy, beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile Mazıdağı Belediyesini ziyaret etti. Ersoy, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş ile görüştü.

Daha sonra Derik ilçesine geçen Ersoy, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ersoy, ilçede Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Derik Belediyesince düzenlenen "Yamaç Paraşütü Tandem Uçuş Festivali'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Derik Belediyesi gençlik merkezlerinde yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayıp Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Tepesi'nden Türk bayrağı açarak uçuş gerçekleştiren 20 genci alkışlayan Ersoy, onları tebrik etti.

"İstediğimiz, huzur ve güven ortamı kalıcı olsun"

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede huzurun ardından sağlanan gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

" Güneydoğu Anadolu'muzun her köşesinde gençlerimizin yapması gereken işleri yaptıklarını, bulunmaları gereken etkinlikte bulunmalarını görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstediğimiz arzu ettiğimiz bu, huzur ve güven ortamı kalıcı olsun. Herkes işinde, aşında, ekmeğinde, etkinliklerde bulunsun. Türkiye'nin her bölgesinde insanlarımız ne yapıyor, nasıl yaşıyorsa burada da aynı yaşantı sürdürülebilsin, aynı etkinlikleri yapabilsinler." diyen Ersoy, dağlarda, yaylalarda festivaller düzenlenmesini istediğini aktardı.

Ersoy, tarım, üretim yapılmasını, madenlerin işlenmesini, insanların günlük hayatlarını olağan şekilde yaşamasını istediklerini dile getirerek, "Bu coğrafyanın her köşesinde hiçbir anne ağlamadan, hiçbirimiz üzülmeden yolumuza devam edelim. Bugün geldiğimiz noktada hem sosyoekonomik hem kültürel ve turizm hem sanayi, tarım ve hayvancılık anlamında gerçekten bölge insanımızın huzur içinde olduğunu, bu koşullardan duyduğu mutluluğu yerinde görmekten keyif alıyoruz." diye konuştu.

Huzur ve güven ortamının kalıcı olduğu görüldükçe hem yatırım hem turizm hem de etkinlikler anlamında çok daha fazla işlerin yapılacağını da gördüklerini belirten Ersoy, "Bu ortamın sağlanmasına emek veren başta Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız olmak üzere valiler, kaymakamlar, güvenlik güçleri ve bütün vatandaşlara teşekkür ederiz. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabb'im ağzımızın tadını bozmasın." ifadelerini kullandı.

"Mardin'i çok daha güzel günlere götüreceğimize inanıyorum"

Vali Mahmut Demirtaş da yamaç paraşütü festivalinin üçüncüsünü düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Yaklaşık 50 gence yamaç paraşütü eğitimi verdiklerini anlatan Demirtaş, "Kısmet olursa yakın zamanda P1 belgesi vererek artık bu uçmayı çok daha rahat şekilde Türkiye'nin her tarafında yapabilecekler. Buna ilgi duyan gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah örnek olmalarını temenni ediyorum. Diğer gençlerimize de ulaşacağız. Onları da böyle bir etkinliğe davet edeceğiz. Birlikte ay yıldızlı bayrağımızı bu güzel Mardin'imizin semalarında dalgalandıracağız. Birlik ve beraberlik içinde Mardin'i çok daha güzel günlere götüreceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Uçuş yapan gençlerden Merve Koç, çok güzel bir deneyim yaşadığını belirtti.

Kendilerine bu imkanın sağlanmasının önemine değinen Koç, "Herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim uçabilmekti. Kuşlara özenirdim. O deneyimi yaşamak çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

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DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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