Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere "müsterih olun" mesajı Açıklaması
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere "müsterih olun" mesajı Açıklaması

01.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:58
Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere

Son dakika haberler... İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir'de afet hasarı ya da riski nedeniyle boşaltılan binaların polis ekipleri tarafından korunduğunu bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir'de afet hasarı ya da riski nedeniyle boşaltılan binaların polis ekipleri tarafından korunduğunu bildirdi.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizler müsterih olunuz İzmirli hemşehrimiz. Afet hasarı ya da riski nedeniyle terk ettiğiniz binalarınızı 7/24 polislerimiz bekliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, polis ekiplerinin riskli ve hasarlı binalar önünde nöbet tuttuğuna ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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