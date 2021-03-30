Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aydın'da kırmızı çizgiyi çekti
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aydın'da kırmızı çizgiyi çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aydın'da kırmızı çizgiyi çekti

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 81 ilde hayata geçirilen 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' programı kapsamında Aydın'da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 81 ilde hayata geçirilen 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' programı kapsamında Aydın'da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi. Programa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile beraber yaya geçidindeki bölümü fırça ile kırmızıya boyadı.

2021 yılı süresince 'Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kırmızı Çizgi uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Aydın genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirildi. Program, Aydın Atatürk Kent Meydanı Abide Anıtı ve Efeler Aliya İzzetbegoviç İlkokulu önündeki yaya geçitlerinde gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da böyle bir çalışmanın içinde yer almanın öneminden bahsederek, "Özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun 2019 yılından sonra trafikle ilgili başlatmış olduğu birçok kampanya ve çalışmalarla Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da trafik kazalarında önemli ölçüde düşüş var. Sürücülerimizin yaya geçitlerinde daha dikkatli olması amacıyla bugün yapmış olduğumuz bu çalışmanın toplumun bütün kesimlerince kanıksanmasına ve daha duyarlı hale gelinmesine katkı sunmasını diliyorum" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil de yapılan çalışmaların oldukça etkili olduğunu ifade ederek, "Bakanımız önderliğinde başlatılan bu tür kampanyalar ile çocukları ve aile bireylerini daha yüksek bir duyarlılıkla trafik kazalarına yönelik önlem ve tedbir almak noktasında çok önemli katkılar sağlamıştır. Bunun etki analizlerini biz bilimsel olarak ölçüyoruz. Nitekim elde ettiğimiz rakamlarda da bu gözüküyor. Bugün de yine ülkenin dört bir yanında bakanlık olarak, kırmızı çizgi çizerek önceliğin yayada olduğu bir trafik düzenini ülkede yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aydın'da kırmızı çizgiyi çekti
Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aydın'da kırmızı çizgiyi çekti
Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aydın'da kırmızı çizgiyi çekti
Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aydın'da kırmızı çizgiyi çekti
Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aydın'da kırmızı çizgiyi çekti
Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aydın'da kırmızı çizgiyi çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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