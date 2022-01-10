Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Esenyurt'taki tartışmada sorumluların gözaltına alındığını bildirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Esenyurt'taki tartışmada sorumluların gözaltına alındığını bildirdi

Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Esenyurt'taki tartışmada sorumluların gözaltına alındığını bildirdi
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Esenyurt'taki tartışmada sorumluların gözaltına alındığını belirtti.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Esenyurt'taki tartışmada sorumluların gözaltına alındığını belirtti.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışmanın kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sona erdiğini bildirdi.

İsmail Çataklı, sorumluların gözaltına alındığını kaydetti.

Esenyurt'ta iki grubun kavgasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Sorumlular gözaltına alındı

Esenyurt'ta iki grubun kavgasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Sorumlular gözaltına alındı

 Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title