Son dakika haberleri | İç çamaşırından uyuşturucu çıktı Son dakika 3. sayfa haberi: İç çamaşırından uyuşturucu çıktı İskenderun'da şüpheli bir kadının iç çamaşırında uyuşturucu madde bulundu İskenderun'da polislerin şüphe üzerine takibe aldığı bir kadının yapılan üst aramasında iç çamaşırında uyuşturucu madde bulundu.

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı İskenderun'da şüpheli bir kadının iç çamaşırında uyuşturucu madde bulundu HATAY - İskenderun'da polislerin şüphe üzerine takibe aldığı bir kadının yapılan üst aramasında iç çamaşırında uyuşturucu madde bulundu. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Modernevler Mahallesinde takibe aldıkları Hatice Solak'ı evine girdiği sırada durdurdu. Emniyete götürülen Hatice S.'nin üzerinde detaylı arama yapıldı. Kadının iç çamaşırına gizlenmiş 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin bulundu. Üzerinden küçük hassas terazi, neşter ile 2 bin 900 lira çıkan H.S. İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Kaynak: İHA