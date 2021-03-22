Son dakika haberleri... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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Son dakika haberleri... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

22.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:20

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de salgınla mücadele ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de salgınla mücadele ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık açıkladığı Kovid-19 tablosunda, vaka sayısı 100 binde 104,40'a yükselerek çok yüksek riskli iller kategorisine geçen Niğde'de cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkati çekti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında yeni tedbirlerin alınması için olağanüstü toplandı.

Vaka sayılarının daha fazla artmaması için ekipler de denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Kentte vaka sayısı, 6-12 Mart'ta 100 binde 89,21 iken geçen hafta yükselişe geçmişti.

Son dakika haberleri... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika haberleri... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika haberleri... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika haberleri... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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