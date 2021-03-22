Son dakika... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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Son dakika... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

22.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:03

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de salgınla mücadele ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de salgınla mücadele ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Kovid-19 vaka risk haritasına göre, 100 bin 79,35 olan Nevşehir'de, salgınla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Çeşitli kurum amirleri öncülüğünde polis, zabıta ve sağlık personelinden oluşan ekipler, kent pazarı ve iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Belirli aralıklarla hoparlörden maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesine yönelik ikaz anonslarının yapıldığı pazar yerindeki denetimde, esnaftan, kural ihlalinde bulunan müşterileri uyarmaları istendi.

Denetime Milli Eğitim İl Müdürü Murat Demir ile Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen de katıldı.

Son dakika... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika... İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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