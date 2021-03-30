Son dakika haberi... İBB önünde protesto
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Son dakika haberi... İBB önünde protesto

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İBB önünde protesto

Son dakika gündem haberi... EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm için anlaştıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne sürerek protesto gösterisinde bulundu.

EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi  sakinleri kentsel dönüşüm için anlaştıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne sürerek protesto gösterisinde bulundu.

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde bira araya gelen grup adına Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, açıklama yaptı. Hayrullah Türkoğlu, KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşme dayattığını iddia etti. Türkoğlu, "Evlerimizi başta söz verilen kesintilerin de üzerinde küçülttüler. Evlerimizi yaşanabilir alanlı hale getirmek istememiz halinde ise fahiş maliyet bedelleri çıkarıldı" dedi.

Türkoğlu, "487 ada 12 parsel üzerinde bir kentsel dönüşüm vardır. 2016'dan bu yana burada bir mağduriyet yaşıyoruz. Kentsel dönüşümden yanayız rantsal dönüşümden değil. Bize yüzde 20 kesinti olacak dediler. Ama yüzde 60'ı geçti. Biz bunlara karşı çıkıyoruz" dedi. Türkoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce kendilerine taahhütname sunduğunu söyledi.  BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULSUN Kendilerine verilen sözlerin tutulmasını isteyen hak sahiplerinden Sahure Tırınk, "Biz buraya hakkımızı savunmak için geldik. Biz dönüşüme karşı değiliz. Benim 8 tane dairem var toplamda 840 metrekareye tekabül ediyor. Bu dönüşümde bize verilen 6 dairede toplam 440 metrekare. Sizce bu hakça dönüşüm mü? Başkanımdan verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Onları buraya biz getirdiğimiz gibi indirmesini de biliriz" ifadelerini kullandı.  "KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ADALET NÖBETİ"Harun Kaya ise "Bizleri görünmez kılarak rantçı projesini sürdürmek isteyenlerin, bizlerin sabrını ve irfanını çaresizlik zannedenlerin de bizleri kolayca gözlerden uzaklaştıramayacaklarını fark edeceksiniz" diye konuştu.Kaya, hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında pandemi nedeniyle sınırlı sayıda hak sahibi ile İBB Saraçhane Binası karşısında "Kentsel Dönüşüme Adalet Nöbeti" tutacaklarını da söyledi. 

Son dakika haberi... İBB önünde protesto
Son dakika haberi... İBB önünde protesto
Son dakika haberi... İBB önünde protesto
Son dakika haberi... İBB önünde protesto

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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