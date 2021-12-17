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Son dakika haberleri: 'Huzur Antalya' operasyonunda 86 gözaltı

Son dakika haberleri: 'Huzur Antalya' operasyonunda 86 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 121 şahsa yönelik 'Huzur Antalya' adlı operasyon gerçekleştirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 121 şahsa yönelik 'Huzur Antalya' adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 86 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, asayiş ve diğer suçlardan aranan 121 şahsa yönelik 17 Aralık Cuma günü 'Huzur Antalya' isimli operasyon düzenledi. 48 ekip halinde 115 personelin katıldığı operasyonda, aralarında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel istismar, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurma suçlarından arananların bulunduğu 86 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri: 'Huzur Antalya' operasyonunda 86 gözaltı

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