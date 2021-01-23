Son dakika haberleri! Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'dan hastane ziyareti
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Son dakika haberleri! Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'dan hastane ziyareti

23.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:43
Son dakika haberleri! Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'dan hastane ziyareti

Bir son dakika haberine göre Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Hüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Hüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Demirkol, beraberindekilerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde en ön cephede mesai mefhumu gözetmeden mesai yürüten sağlık personeliyle bir araya geldi.

Demirkol, hastanede gerçekleştirilen Kovid-19'la mücadele faaliyetleri ve diğer sağlık konuları hakkında Başhekim Dr. Mehmet Ali Kaçar'dan bilgiler alırken, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Demirkol, hastane çalışanlarıyla birlikte toplu fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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