Son dakika haberleri! Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'dan hastane ziyareti
23.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:43
Bir son dakika haberine göre Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Hüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Hüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Demirkol, beraberindekilerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde en ön cephede mesai mefhumu gözetmeden mesai yürüten sağlık personeliyle bir araya geldi.
Demirkol, hastanede gerçekleştirilen Kovid-19'la mücadele faaliyetleri ve diğer sağlık konuları hakkında Başhekim Dr. Mehmet Ali Kaçar'dan bilgiler alırken, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.
Demirkol, hastane çalışanlarıyla birlikte toplu fotoğraf da çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar