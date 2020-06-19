Son dakika haberleri: Hüyük ilçe pazarı yeniden düzenleniyor Son dakika güncel haberi... Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatılan pazar yeri yeniden açıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatılan pazar yeri yeniden açıldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, pandemi sürecinde yaklaşık bir ay süreyle kapalı kalan pazar yerinde yaptıkları düzenlemeyle tezgahlar arası en az iki metre olacak şekilde yeniden bir dizayn yaptıklarını belirterek, "Pazarımızın kapalı olduğu süreçte bazı esnaflarımızdan serzeniş ve tepkiler alsak da halkımızın sağlığı için sıkı tedbirler almak ve uygulamak zorundaydık. Çok şükür önemli bir sorun oluşmadan süreci atlattık. Fakat rehavete kapılmamamız gerekiyor. Anadolu'da yaşanan vaka artışlarını biz de yakından takip ediyoruz ve sosyal mesafe kuralları, koruyucu maske kullanımı ve hijyen konusunda alınması gereken tüm tedbirlere titizlikle riayet edilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz. Tek düşüncemiz halkımızın sağlığıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA