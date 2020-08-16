Son dakika haberleri | Husumetlisinin evinin önünde havaya ateş açtı
Son dakika haberleri: ADIYAMAN'da, husumetli olduğu kişinin evinin önünde tabancayla havaya ateş açan E.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
16.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:03
ADIYAMAN'da, husumetli olduğu kişinin evinin önünde tabancayla havaya ateş açan E.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. E.D., husumetlisinin evinin önüne gelerek, tabancayla havaya ateş açtı. Silah seslerini duyanlar da endişeye kapılarak, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, havaya ateş açan şüpheliyi tabancasıyla yakaladı. Gözaltına alınan E.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Kaynak: DHA