Son dakika haberleri: Husiler, el koydukları Arap koalisyonuna ait gemide askeri mühimmat olduğuna dair fotoğraflar yayımladı

Yemen'de İran destekli Husiler, ele geçirdikleri Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait gemide askeri mühimmatın olduğuna dair fotoğraflar paylaştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Arap koalisyonuna ait el konulan geminin yüküne ilişkin açıklama yaptı.

Geminin mürettebatının farklı uyruklardan olduğunu belirten Seri, fotoğrafları göstererek, gemide askeri araç, silah ve diğer askeri mühimmatın bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu fotoğraflar Husilere ait sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Husi milisler, bugün, hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonuna ait bir askeri yük gemisini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu da İran destekli Husi milislerini, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakma çağrısında bulunulmuştu.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri

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