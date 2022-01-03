Son dakika haberleri: Husiler, el koydukları Arap koalisyonuna ait gemide askeri mühimmat olduğuna dair fotoğraflar yayımladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Husiler, el koydukları Arap koalisyonuna ait gemide askeri mühimmat olduğuna dair fotoğraflar yayımladı

Son dakika haberleri: Husiler, el koydukları Arap koalisyonuna ait gemide askeri mühimmat olduğuna dair fotoğraflar yayımladı
AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yemen'de İran destekli Husiler, ele geçirdikleri Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait gemide askeri mühimmatın olduğuna dair fotoğraflar paylaştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, ele geçirdikleri Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait gemide askeri mühimmatın olduğuna dair fotoğraflar paylaştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Arap koalisyonuna ait el konulan geminin yüküne ilişkin açıklama yaptı.

Geminin mürettebatının farklı uyruklardan olduğunu belirten Seri, fotoğrafları göstererek, gemide askeri araç, silah ve diğer askeri mühimmatın bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu fotoğraflar Husilere ait sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Husi milisler, bugün, hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonuna ait bir askeri yük gemisini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu da İran destekli Husi milislerini, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakma çağrısında bulunulmuştu.

Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İsrail haber siteleri hacklendi

Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İsrail haber siteleri hacklendi

 Arap koalisyonu: Husiler Hudeyde açıklarında bir yük gemisine el koydu

Arap koalisyonu: Husiler Hudeyde açıklarında bir yük gemisine el koydu

 İzmir'i ayağa kaldıran kadına şiddet davasında şok gelişme

İzmir'i ayağa kaldıran kadına şiddet davasında şok gelişme

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title