Son dakika haberleri... Husiler ABD'nin Yemen'e yönelik ateşkes önerisini reddetti
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Son dakika haberleri... Husiler ABD'nin Yemen'e yönelik ateşkes önerisini reddetti

13.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:37
Son dakika haberleri... Husiler ABD'nin Yemen'e yönelik ateşkes önerisini reddetti

Son dakika politika haberi: Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD tarafından Yemen'e yönelik önerilen ateşkes planını reddettiklerini açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD tarafından Yemen'e yönelik önerilen ateşkes planını reddettiklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking tarafından önerilen ateşkes planını reddettiklerini duyurdu. Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam yaptığı açıklamada, "ABD'nın Yemen'deki ateşkes teklifi, Suudi Arabistan ve Birleşmiş Milletler'in vizyonu dışında bir şey temsil etmiyor" dedi. Abdusselam, önerilen planın ülkede yeni bir ablukanın başlamasına yol açacağını vurguladı.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in yaptığı açıklamada, "Şimdi ilerleme kaydedemezsek ülke daha büyük çatışmalara ve istikrarsızlığa doğru gidecek" ifadesini kullanmıştı. Lenderking, Suudi Arabistan ve BM yetkilileriyle Riyad'da ateşkes için yaptığı görüşmenin ardından geçtiğimiz ay da Umman'da Muhammed Abdulsalam liderliğindeki Husiler'den bir grupla bir araya gelmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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