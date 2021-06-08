Son dakika haberleri! 'Hüseyin Kurtoğlu'na kumpas' davası sanığı eski Yargıtay üyesi tutuklandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! 'Hüseyin Kurtoğlu'na kumpas' davası sanığı eski Yargıtay üyesi tutuklandı (2)

Son dakika haberleri! 'Hüseyin Kurtoğlu'na kumpas' davası sanığı eski Yargıtay üyesi tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'nde yakalanan eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser'in tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'nde yakalanan eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser'in tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yargıtay üyesi iken Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 24.08.2016/426 tarih ve sayılı kararı ile meslekten çıkartılan şüpheli Kenan Karabeyeser hakkında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından Ankara 3'ncü Sulh Ceza Hakimliği ile Yüce Divan Başkanlığı'nın arama kararlarına istinaden aranmakta iken 04.06.2021 tarihinde yapılan ihbar üzerine saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi
HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi
Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör...
Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör...
Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ergin Ataman Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! 'Hüseyin Kurtoğlu'na kumpas' davası sanığı eski Yargıtay üyesi tutuklandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:36:15. #1.16#

title