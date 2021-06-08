Son dakika haberleri! 'Hüseyin Kurtoğlu'na kumpas' davası sanığı eski Yargıtay üyesi tutuklandı (2)

Son dakika haberler... BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'nde yakalanan eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser'in tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'nde yakalanan eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser'in tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yargıtay üyesi iken Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 24.08.2016/426 tarih ve sayılı kararı ile meslekten çıkartılan şüpheli Kenan Karabeyeser hakkında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından Ankara 3'ncü Sulh Ceza Hakimliği ile Yüce Divan Başkanlığı'nın arama kararlarına istinaden aranmakta iken 04.06.2021 tarihinde yapılan ihbar üzerine saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan