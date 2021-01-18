Hurdaya dönen otomobilinden yara almadan kurtuldu
18.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:51
Fethiye ilçesinde kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, araçtan yara almadan kurtuldu.
Fethiye ilçesinde kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, araçtan yara almadan kurtuldu.
Teslime Ç. idaresindeki 48 ADG 163 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Hal Kavşağı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin atık malzemelerinin üzerinde ters dönerek durabildi.
Sürücü Teslime Ç, hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile yara almadan çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır