Son dakika haberleri: Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.