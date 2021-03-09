Yakılan hurda lastiklerine itfaiye ekibi yetişti

Son dakika bilgilerine göre Bilecik'te meydana gelen olayda hurda lastikleri yakıldı. Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi yakınlarındaki bir alanda yakılan hurda lastiklerinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti ve yangını söndürdü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi yakınlarındaki bir alana atılarak ateşe verilen hurda lastikler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dodurga beldesi yakınlarında bir alana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hurda lastikler istiflenip yakıldı. Olayın ihbarının ardından yangın mahalline Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede hurda lastiklerin yakıldığı yere ulaşan ekipler alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, sosyal medya hesaplarından olayı duyurdu ve yangının söndürüldüğü bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı