Son dakika haberleri | Hurda işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hurda işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay Mahmudiye Mahallesi Küme Evler mevkisinde bulunan bir hurda işletmesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, hurdalık bölümünü etkisi altına alırken, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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