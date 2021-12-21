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Son dakika haberleri | Hurda işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Hurda işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hurda işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hurda işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay Mahmudiye Mahallesi Küme Evler mevkisinde bulunan bir hurda işletmesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, hurdalık bölümünü etkisi altına alırken, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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