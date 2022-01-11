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Son dakika haberleri... Hurda araçlar tamir edilirken yangın çıktı, 2 kişi hastanelik oldu

Son dakika haberleri... Hurda araçlar tamir edilirken yangın çıktı, 2 kişi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda araçlardaki tamir sırasında çıkan yangın 2 kişiyi hastanelik etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda araçlardaki tamir sırasında çıkan yangın 2 kişiyi hastanelik etti.

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi girişinde bulunan hurda araçların bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi hurda araç üzerinde tamir işlemi yaptıkları sırada aracın aniden alev alması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlatırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hurda araçtaki yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri... Hurda araçlar tamir edilirken yangın çıktı, 2 kişi hastanelik oldu

Son dakika haberleri... Hurda araçlar tamir edilirken yangın çıktı, 2 kişi hastanelik oldu

Son dakika haberleri... Hurda araçlar tamir edilirken yangın çıktı, 2 kişi hastanelik oldu

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