Son dakika haberleri | Hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi
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Son dakika haberleri | Hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi

16.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:28

Gelen son dakika haberlerine göre Güvenlik önlemlerinden görüntüler Protestocuların yürüyüşünden görüntüler Konuşmaların yapılması Sloganların atılması Yağmur altında yürüyen gruptan görüntüler SOFYA - Bulgaristan'da hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi.

Güvenlik önlemlerinden görüntüler

Protestocuların yürüyüşünden görüntüler

Konuşmaların yapılması

Sloganların atılması

Yağmur altında yürüyen gruptan görüntüler SOFYA - Bulgaristan'da hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi. Başkent Sofya'da göstericiler yağmur altında "istifa" sloganı attılar.

Son dakika haberleri | Hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi
Son dakika haberleri | Hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi
Son dakika haberleri | Hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi
Son dakika haberleri | Hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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