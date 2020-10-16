Son dakika haberleri | Hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi

Gelen son dakika haberlerine göre Güvenlik önlemlerinden görüntüler Protestocuların yürüyüşünden görüntüler Konuşmaların yapılması Sloganların atılması Yağmur altında yürüyen gruptan görüntüler SOFYA - Bulgaristan'da hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi.