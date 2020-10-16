Son dakika haberleri | Hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi
16.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:28
Gelen son dakika haberlerine göre Güvenlik önlemlerinden görüntüler Protestocuların yürüyüşünden görüntüler Konuşmaların yapılması Sloganların atılması Yağmur altında yürüyen gruptan görüntüler SOFYA - Bulgaristan'da hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi.
Güvenlik önlemlerinden görüntüler
Protestocuların yürüyüşünden görüntüler
Konuşmaların yapılması
Sloganların atılması
Yağmur altında yürüyen gruptan görüntüler SOFYA - Bulgaristan'da hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi. Başkent Sofya'da göstericiler yağmur altında "istifa" sloganı attılar.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov