Son dakika haberleri | Huawei'den giyilebilir cihaz pazarında yıllık yüzde 50,7 büyüme

Son dakika haberler: Giyilebilir cihaz pazarında yüzde 50,7'lik en yüksek giyilebilir ürünler satış büyümesine sahip olan Huawei, Huawei Sağlık Laboratuvarı'nın açılmasıyla Ar-Ge geliştirmeye daha fazla yatırım yapıyor.

Giyilebilir cihaz pazarında yüzde 50,7'lik en yüksek giyilebilir ürünler satış büyümesine sahip olan Huawei, Huawei Sağlık Laboratuvarı'nın açılmasıyla Ar-Ge geliştirmeye daha fazla yatırım yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei, 2019 yılında gelirinin yüzde 15,3'ünü (131,7 milyar Çin yuanı) Ar-Ge'ye ayırdı ve son 10 yılda 600 milyar Çin yuanı üzerinde yatırım yaptı. Huawei, aynı zamanda 96 binden fazla çalışanı, 14 araştırma merkezi ve Ar-Ge'ye odaklanmış dünya çapında 36 ortak inovasyon merkezine sahip bulunuyor.

Elektronik harcamaların artması ve fiziksel aktivitelerin tek başına yapılmaya başlanmasıyla birlikte, pazar verileri salgın zamanında giyilebilir cihaz sektöründe güçlü bir büyüme olduğunu gösteriyor. Huawei, giyilebilir ürünler kategorisinde satış büyümesinde lider oldu ve medya yayınlarından 8 ödül kazandı.

IDC'nin Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker raporuna göre, şu anda küresel olarak 3'üncü sırada yer alan Huawei, 43,5 milyon giyilebilir cihaz satışıyla, satış büyümesinde yüzde 50,7 artışla sektöre liderlik etti. Şirketin çabaları, 2020'nin 4'üncü çeyreğindeki en son pazar payı verilerine de yansıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav ülkeleri bölgesinde Huawei, fitness bantları ve akıllı saatler ürün gamlarında yüzde 22 pazar payı oluşturdu ve ilk sırada yer aldı.

Medya kuruluşlarından çok sayıda ödül

Tüm akıllı giyilebilir ürünlerin güvenilirliğini test etmek için bir deneysel alan ve 20'den fazla profesyonel Ar-Ge türü donanımı içeren profesyonel bir spor sağlığı analizi bölümlerini içeren iki bölgenin birleşiminden oluşan Huawei'nin yeni Sağlık Laboratuvarı, yeni fikirlerin ve giyilebilir ürünlerin yuvası olacak.

Donanım güvenilirliği testi alanları, Huawei'nin akıllı giyilebilir ürünlerinin 25 tür dayanıklılık testiyle değerlendirildiği özel bir laboratuvar olarak öne çıkıyor. Sadece bu zorlu test programını geçen ürünler piyasaya sürülecek ve tüketicilere teslim edilecek.

Gelişmiş Ar-Ge araştırmalarının belirli özelliklere nasıl dönüştüğünü göstermek için Huawei Watch Serisi bir örnek olarak öne çıkıyor. Geçen aylarda Huawei'nin giyilebilir cihazları, tasarım, kişisel fitness yazılımı ve sağlık izleme teknolojisindeki ilerlemeleri için en iyi küresel medya kuruluşlarından çok sayıda ödül kazandı.

Medya kuruluşları, Huawei Watch GT 2 Pro için oy birliğiyle pil ömrüne, tasarımına ve geniş çalışma yelpazesine övgüde bulundu. Huawei Watch Fit'te en çok beğenilen özellikler tasarım, pil ömrü ve sanal yerleşik egzersizler oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık