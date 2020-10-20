Son dakika haberleri... HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
20.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:58
Edinilen son dakika gelişmesine göre HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur