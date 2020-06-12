Son dakika haberleri! Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri gönderen Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında yürütülen soruşturma... Bir son dakika haberine göre Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri gönderen Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri gönderen Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüphelinin de dosyası 18 sayfalık tek iddianamede birleştirildi. İddianame kabul edilirse zanlılar 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Öte yandan, şüphelilerin muhtemel başka kişilerle ilişki ve irtibatlarının bulunup bulunmadığı konusunda ayrı soruşturma da başlatıldı. - İSTANBUL Kaynak: İHA