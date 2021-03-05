Son dakika haberleri: Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlanmak üzere 26 Mart'a ertelendi.
05.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:07
Son dakika haberler... Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlanmak üzere 26 Mart'a ertelendi.
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlanmak üzere 26 Mart'a ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya