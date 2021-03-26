Son dakika haberleri: Hrant Dink'in karar duruşması başladı
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Son dakika haberleri: Hrant Dink'in karar duruşması başladı

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Hrant Dink'in karar duruşması başladı Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

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Hrant Dink'in karar duruşması başladı

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları ve Dink ailesinin avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanıklar SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmada, sanıkların son sözleri alınıyor.

Hrant'ın Arkadaşları İnisiyatifi'nden duruşma öncesi açıklama

Duruşma öncesi Hrant'ın Arkadaşları İnisiyatifi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. İnisiyatif adına konuşan Bülent Aydın, "Biz Hrant'ın arkadaşları olarak bir kez daha bunu söylemek istiyoruz. İlk günden beri, yani Beşiktaş'ta tetikçilerin yargılandığı duruşmalardan beri öldür diyenler yargılansın dedik. Bu müsamereye son verin dedik, bu dava ne zaman başlayacak dedik. Süreç oldukça ağır ilerledi. Büyük hukuk mücadeleleri sonucu ve kamuoyunun bu cinayetin aydınlanması yönündeki talebinin baskısıyla süreç bugüne geldi. Önemli bir davadır. Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi cinayet davasında bu kadar resmi kişi yargılandılar. En son mütalaada da bunların önemli kısmı hakkında, önemli cezalar istendi" ifadelerini kullandı.

"Biz biti demeden bu dava bitmez"

Sözlerinin devamında Aydın, "Belki bu cinayet tam olarak aydınlatılabilseydi bu ülkede daha öncede yaşanmış başka siyasi cinayetlerde de benzer süreçlerde işleyen mekanizma ortaya çıkmış olabilirdi. Bugün bu noktada değiliz dolayısıyla bir kez daha biz bitti demeden bu dava bitmez diyerek karar duruşmasına giriyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri: Hrant Dink'in karar duruşması başladı
Son dakika haberleri: Hrant Dink'in karar duruşması başladı
Son dakika haberleri: Hrant Dink'in karar duruşması başladı
Son dakika haberleri: Hrant Dink'in karar duruşması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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