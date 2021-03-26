Son dakika haberleri: Hrant Dink davasında mahkeme, Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi.
Son dakika 3. sayfa haberine göre Hrant Dink davasında mahkeme, Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi.
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Hrant Dink davasında mahkeme, Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı