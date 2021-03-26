Son dakika haberleri: Hrant Dink davasında mahkeme, Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi.
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Son dakika haberleri: Hrant Dink davasında mahkeme, Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Hrant Dink davasında mahkeme, Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi.

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hrant Dink davasında mahkeme, Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi.

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı

Hrant Dink davasında mahkeme, Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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