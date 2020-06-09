Son dakika haberleri: - Hong Konglular, protestoların birinci yıl dönümünde yine sokaklarda
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Son dakika haberleri: - Hong Konglular, protestoların birinci yıl dönümünde yine sokaklarda

Son dakika haberi: - Hong Konglular, protestoların birinci yıl dönümünde yine sokaklarda Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ile başlayan protestoların birinci yıl dönümünde binlerce kişi yine sokaklara döküldü.

09.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:11

- Hong Konglular, protestoların birinci yıl dönümünde yine sokaklarda

HONG KONG - Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ile başlayan protestoların birinci yıl dönümünde binlerce kişi yine sokaklara döküldü.

Hong Kong'da Çin'e suçlu iadesini kolaylaştıracak yasa tasarısının gündeme gelmesinin ardından binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Protestoların birinci yıl dönümünde binlerce kişi bugün sokaklara akın etti. Yönetim ve Çin karşıtı sloganlar atan Hong Konglular, "Bağımsız Hong Kong" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, protesto hareketinin marşı haline gelen "Glory to Hong Kong"u söyledi. Eylemlere katılan 14 yaşındaki lise öğrencisii, "Geçtiğimiz yıl suçluların iadesi yasa tasarısına karşı savaşıyorduk bu yıl ise, güvenlik ve ulusal marş yasasına karşı mücadele veriyoruz" ifadesini kullandı.

Protestoların yıl dönümünde eylemler daha küçük çaplı olarak gerçekleştiriliyor. Gösterilerin ilerleyen saatlerde de sürmesi bekleniyor.

Suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısının gündeme gelmesiyle, 9 Haziran 2019'da yaklaşık 1 milyon kişi sokaklara çıkarak barışçıl eylemler başlatmıştı. Kısa sürede kitle protestolarına dönüşen eylemler sonucu, yasa tasarısı geri çekilmişti.

Son dakika haberleri: - Hong Konglular, protestoların birinci yıl dönümünde yine sokaklarda

Kaynak: İHA

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