Son dakika haberleri! Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific'in 2020 zararı yaklaşık 2,8 milyar dolar

Son dakika gelişmesine göre Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 21,6 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 2,8 milyar dolar) zarara uğradığını açıkladı.

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 21,6 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 2,8 milyar dolar) zarara uğradığını açıkladı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Cathay Pacific, şirketin 2020 bilançosunu duyurdu.

Şirket, 2020'de Kovid-19 nedeniyle zararlarının yaklaşık 2,8 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Cathay Pacific'in Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Healy, 2020'yi şirketin 70 yıllık tarihinde "en sınayıcı" yıl olarak tanımlarken, geleceğin hala belirsiz olduğunu kaydetti.

Piyasa koşullarının "dinamik ve sınayıcı" olmaya devam ettiğini belirten Healy, "tüm nakit koruma önlemlerinin devam edeceğini" aktardı.

Yaklaşık 35 bin çalışanı bulunan Hong Konglu şirket, Ekim 2020'de 6 bin çalışanını salgın nedeniyle işten çıkaracağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı