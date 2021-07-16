Son dakika haberleri... Hong Kong'da polis, üniversiteye baskın düzenledi
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Son dakika haberleri... Hong Kong'da polis, üniversiteye baskın düzenledi

Son dakika haberleri... Hong Kong'da polis, üniversiteye baskın düzenledi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, bir polis memurunu yaraladıktan sonra hayatına son veren kişiyi anmak için geçen hafta tören düzenleyen Hong Kong Üniversitesi Öğrenci Birliği Ofisi'ne baskın yaptı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, bir polis memurunu yaraladıktan sonra hayatına son veren kişiyi anmak için geçen hafta tören düzenleyen Hong Kong Üniversitesi Öğrenci Birliği Ofisi'ne baskın yaptı.

Baskın sonrası herhangi bir el koymaya ya da tutuklamaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, hafta başında, anma töreni düzenleyen Hong Kong Üniversitesi öğrencileri hakkında işlem başlatılması için polisi ve üniversite yönetimini harekete geçmeye çağırmıştı.

Olay

Leung Kin-fai isimli muhalif, 1 Temmuz'da polis memurunu yaraladıktan sonra kendini vurmuştu.

Polis, Leung Kin-fai'yi "radikalleşmiş bir terörist" olarak tanımlamıştı.

Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolara katılan çok sayıda kişi, ulusal güvenlik yasası kapsamında tutuklanmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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