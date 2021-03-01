Hong Kong'da muhaliflerin gözaltına alınması protesto edildi
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Hong Kong'da muhaliflerin gözaltına alınması protesto edildi

01.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:33

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif gruplar, 47 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif gruplar, 47 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, dün gözaltına alınan 47 muhalif Hong Kong'un West Kowloon bölgesindeki bir mahkemede, ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Mahkemenin önünde toplanan çok sayıda gösterici gözaltındaki muhaliflerle dayanışma içinde olduklarını belirterek kentte iki yıl önce hükümet karşıtı protestolarda sıkça kullandıkları sloganları attı.

İngiltere, ABD, Kanada ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin diplomatik temsilcileri de göstericilere eşlik etti.

İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğundan Jonathan Williams, basına yaptığı açıklamada "Buradayız çünkü ulusal güvenlik kanununun uygulanması hakkında endişelerimiz var." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Hong Kong polisi, protestocuları, gösterinin yasa dışı olduğu ve attıkları sloganların ulusal güvenlik kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle uyardı.

Hong Kong Emniyet Birimi, söz konusu 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını ve 1 Mart'ta mahkemeye çıkacağını açıklamıştı.

Emniyet, yaşları 23 ila 64 olan aktivistlerin ocak ayında da gözaltına alındıklarını ve ardından serbest bırakıldıklarını belirtmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Hong Kong'da muhaliflerin gözaltına alınması protesto edildi
Hong Kong'da muhaliflerin gözaltına alınması protesto edildi
Hong Kong'da muhaliflerin gözaltına alınması protesto edildi
Hong Kong'da muhaliflerin gözaltına alınması protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela

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