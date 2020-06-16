Son dakika haberleri! Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den muhalefete yeni ulusal güvenlik yasası uyarısı
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Son dakika haberleri! Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den muhalefete yeni ulusal güvenlik yasası uyarısı

Son dakika haberlerine göre Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhalefetin yeni ulusal güvenlik yasasını öcü gibi göstermemesini ve yaftalamamasını umduğunu söyledi.

Son dakika haberleri! Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den muhalefete yeni ulusal güvenlik yasası uyarısı
16.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:56

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhalefetin yeni ulusal güvenlik yasasını öcü gibi göstermemesini ve yaftalamamasını umduğunu söyledi.

Lam, Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis) Daimi Komitesi tarafından bu hafta yapılacak toplantı öncesi basın açıklaması yaptı.

Halkın istikrar görmek istediğini vurgulayan Lam, "Hong Konglular çalışabilecekleri ve yaşayabilecekleri güvenli bir ortam istiyor." dedi.

Lam, muhalafetin, yeni ulusal güvenlik yasasını öcü gibi göstermemesini ve yaftalamamasını umduğunu belirterek, bunun Hong Konglulara karşı "küçük düşmek" anlamına geleceğini kaydetti.

Hong Kong'un Çin'in bir parçası olduğunu belirten Lam, buna karşın şehrin ulusal güvenliği korumak için bir mekanizmasının olmadığını dile getirdi.

Lam, söz konusu güvenlik yasasıyla ilgili endişeye yer olmadığını söyleyerek, yasayı Hong Konglu yetkililerin uygulayacağının altını çizdi.

Öte yandan, Lam, Hong Kong'daki şiddet ve yabancı güçlerin şehre müdahalesinden halkın "usandığını" ifade etti.

Hong Kong'da Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak

Lam, şehirde uygulamaya konulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Son günlerde Çin'de görülen vaka artışlarına dikkati çeken Lam, şehirde önlemleri tamamen kaldırmanın riski olabileceğini vurguladı.

Şehirde, perşembe gününden itibaren, 8'den fazla kişinin bir arada bulunmasıyla restoranların kapasiteleri üzerindeki kısıtlamalar gibi bazı tedbirlerin süresi doluyor.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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