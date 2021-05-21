Son dakika haberleri! Hollandalı emeklilik fonları, Uygur Türklerine yönelik ihlaller nedeniyle Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri! Hollandalı emeklilik fonları, Uygur Türklerine yönelik ihlaller nedeniyle Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurdu

Son dakika haberleri! Hollandalı emeklilik fonları, Uygur Türklerine yönelik ihlaller nedeniyle Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurdu
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hollandalı dört emeklilik fonu, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olan Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurduklarını açıkladı.

Hollandalı dört emeklilik fonu, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olan Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurduklarını açıkladı.

Hollanda basınında çıkan habere göre, Hollanda'daki dört büyük emeklilik fonu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu tespit edilen Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurma kararı aldı.

Haberde, durdurulan yatırımın yaklaşık 115 milyon avro olduğu belirtildi.

Çin'deki firmalardaki yatırımlarını kesen kamu çalışanlar fonu ABP, Avrupa'nın en büyük, dünyanın da beşinci büyük emeklilik fonu olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: 'İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve...
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve...
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: 'Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil...
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Hollandalı emeklilik fonları, Uygur Türklerine yönelik ihlaller nedeniyle Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:44:54. #1.15#

title