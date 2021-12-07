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Son dakika haberleri | Hollanda temyiz mahkemesi, İsrailli yetkililer hakkında açılan davada ret kararı verdi

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Hollanda temyiz mahkemesi, İsrailli yetkililer hakkında açılan davada ret kararı verdi

Son dakika haberlerine göre Hollanda'daki Lahey Temyiz Mahkemesi, eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve mevcut Savunma Bakanı Beni Gantz ve İsrail'in eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel hakkında açılan tazminat davasında ret kararı verdi.

Hollanda'daki Lahey Temyiz Mahkemesi, eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve mevcut Savunma Bakanı Beni Gantz ve İsrail'in eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel hakkında açılan tazminat davasında ret kararı verdi.

Mahkeme, bölge mahkemesinin verdiği "dokunulmazlık" sahibi olduğu şeklindeki kararını onayarak Gantz ve Eshel'e karşı açılan davayı reddetti.

2014'teki Gazze saldırılarında ailesini kaybeden Filistin asıllı Hollanda vatandaşı İsmail Ziada tarafından açılan davada, Gantz ve Eshel'in savaş suçları işlediği iddia edildi.

Lahey Temyiz Mahkemesi, İsrailli yetkililerin "dokunulmazlık" sahibi oldukları gerekçesiyle savaş suçları nedeniyle tazminat davası açılamayacağını belirtti.

Bölge mahkemesi davayı reddetmişti

Ocak 2020'de Lahey Bölge Mahkemesi, Gantz ve Eshel'in hukuk davalarında dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtmişti.

Mahkeme, İsrailli yetkililerin dokunulmazlıkları gerekçesiyle tazminat davasına muhatap olamayacağı gerekçesiyle Ziada'nın başvurusunu reddetmişti.

Ziada'nın avukatı Profesör Liesbeth Zegveld, savaş suçlarının işlendiği durumlarda evrensel yargı prensibine dayanılarak açılan hukuk davalarında, devlet yetkililerinin dokunulmazlığa sahip olmadığını ileri sürerek kararı temyize taşımıştı.

Ziada, 20 Temmuz 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucu Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan annesini, üç kardeşini, yengesini ve yeğenini kaybetmişti.

Son dakika haberleri | Hollanda temyiz mahkemesi, İsrailli yetkililer hakkında açılan davada ret kararı verdi

Son dakika haberleri | Hollanda temyiz mahkemesi, İsrailli yetkililer hakkında açılan davada ret kararı verdi

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AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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