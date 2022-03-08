Son dakika haberleri... Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek

AA - Abdullah Aşıran - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek

Son dakika haberleri... Hollanda hükümeti, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndereceğini duyurdu.

Hollanda hükümeti, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndereceğini duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili bakanlar kurulu toplantısından sonra basına açıklamalarda bulundu.

Ollongren, Hollanda'nın Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ile 150 asker göndereceğini söyledi.

Bu kararın, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirmek" için alındığı belirten Ollongren, "Almanlarla birlikte Slovakya'da hava savunmasını sağlamak için prensipte bir karar aldık. Bu, şu anda deneyimlediğimiz doğrudan tehdit için gerçekten önemli." dedi.

AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Hollanda, Slovakya, Ukrayna, Asker, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title