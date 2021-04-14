Son dakika haberleri | Hollanda, Johnson and Johnson aşısının kullanımını durdurdu
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Son dakika haberleri | Hollanda, Johnson and Johnson aşısının kullanımını durdurdu

Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Hollanda, Johnson and Johnson aşısının kullanımını durdurdu

Son dakika gelişmesine göre Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığı, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

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Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığı, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı ile ilgili ABD'de bazı deneylerin devam ettiği ve durdurma talebinin Johnson and Johnson firmasından geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson and Johnson'un ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığına ilişkin araştırmanın sonucunun beklendiği kaydedildi.

Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde ve haftaya daha fazlasını bilmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa İlaç Ajansının incelemesini önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor.

Açıklamada, halihazırda 80 bin doz Johnson and Johnson'un ürettiği aşının uygun koşullarda bekletildiği hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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