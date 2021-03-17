Son dakika haberleri! Hollanda genel seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı
17.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:06
Son dakika haberine göre Hollanda genel seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.
Hollanda genel seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran