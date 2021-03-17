Son dakika haberleri! Hollanda genel seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı

Son dakika haberine göre Hollanda genel seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.