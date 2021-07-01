Son dakika haberleri | Hollanda'da ırkçı görüntüler paylaşan 6 asker açığa alındı
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Son dakika haberleri | Hollanda'da ırkçı görüntüler paylaşan 6 asker açığa alındı

Son dakika haberleri | Hollanda'da ırkçı görüntüler paylaşan 6 asker açığa alındı
Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hollanda'da ırkçı ve ayrımcı görüntüleri paylaşan 6 asker açığa alındı.

Hollanda'da ırkçı ve ayrımcı görüntüleri paylaşan 6 asker açığa alındı.

Hollanda Savunma Bakanlığınca yapılan yazılan açıklamada, geçen hafta sonu askeriye ile bağlantılı Whatsapp grubunda paylaşılan incitici ve aşağılayıcı görüntüler hakkında bir bilgi geldiği belirtildi.

Açıklamada, ırkçı ve ayrımcı görüntüleri içeren paylaşımı yapan 6 askerin açığa alındığı ifade edildi.

Görüntülerin, Hollanda Savcılığı ile paylaşıldığı ve olay hakkında soruşturma başlatılma talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Danimarka'da tatbikat yaptıkları sırada açığa alınan 6 askerin Hollanda'ya geri gönderildiği aktarıldı.

Bakanlığın, "kabul edilemez ve sosyal açıdan güvenli olmayan davranışlara yer olmadığının" altını çizdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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