Son dakika haberleri | Hocalı Katliamı şehitleri Stockholm'de anıldı
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Son dakika haberleri | Hocalı Katliamı şehitleri Stockholm'de anıldı

26.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:56
Son dakika haberleri | Hocalı Katliamı şehitleri Stockholm'de anıldı

Son dakika haberler... İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla kurbanları anma programı düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla kurbanları anma programı düzenlendi.

Stockholm'ün Bredeng bölgesinde yapılan ve İsveç Azerbaycan Kültür Derneğinin (SAF) destek verdiği anma etkinliğine, Azerbaycan vatandaşları katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldığı etkinlikte Hocalı Katliamı'nın anlatıldığı "Sonsuz Dehliz" isimli belgesel sinevizyonda gösterildi.

İsveç parlamentosuna Hocalı Katliamı'nı soykırım olarak tanıyın mektubu

SAF Başkanı Sevda Dadasheva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç Parlamentosuna Hocalı Katliamı'nı soykırım olarak tanımaları için mektup gönderdiğini söyledi.

Dadasheva, "Ermeni güçleri, 1992'de, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentine düzenledikleri silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşımızı katletmişti. 487 kişi yaralanırken, 1287 kişi de esir alınmıştı. Bunu anlatan bir mektubu İsveç Parlamentosunda bulunan bütün milletvekillerine ve İsveç'teki bütün parti yönetimlerine gönderdik. İsveç Parlamentosunu Hocalı Katliamı'nı soykırım olarak tanımaya çağırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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